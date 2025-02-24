Майже два роки вважався зниклим безвісти: в Києві поховають військового і журналіста Ярослава Шапочку

26 лютого Київ прощатиметься із журналістом та воїном Ярославом Шапочкою («Брилем»), активним учасником Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, добровольцем та героєм України. Церемонія прощання розпочнеться о 10:10 на Майдані Незалежності. Поховають захисника на Алеї Героїв Лісового кладовища, де чин похорону розпочнеться о 12:00 (вул. Крайня, 3).

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Ярослав Шапочка народився 8 липня 1974 року у Києві, навчався у школі № 117 на вул. Лютеранській та закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка. Після успішної кар'єри журналіста у газеті «Факти» Ярослав Шапочка зайнявся документалістикою та став експертом з архівних матеріалів. Інтелектуал, патріот та людина з чудовим почуттям гумору і загостреним почуттям справедливості. Ярослав з 25 лютого 2022 року долучився до 241-ї бригади ТрО ЗСУ, захищав Київ та воював на сході України.

Герой загинув у бою 21 березня 2023 року під час штурму ворожих позицій між селами Залізнянське та Оріхово-Василівка Бахмутського району. Йому було 48 років. Майже два роки захисника вважали зниклим безвісти, поки нещодавно експертиза ДНК підтвердила загибель Ярослава Шапочки.

В Ярослава залишилися дружина Анна Войтович та 12-річна донька Оля. Сім'я потребує нашої підтримки: номер картки Анни Войтович — 5168 7451 5624 6180.

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Раніше повідомляли про те, що на війні загинув колишній журналіст «Фактів» Андрій Топчій, якого президент посмертно нагородив орденом «За мужність».

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