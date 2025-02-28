Українцям виплатили останню неіндексовану пенсію: скільки витратив ПФУ
Уже з 1 березня українські пенсіонери почнуть отримувати індексовані виплати, в середньому підвищені на 11,5% або 556 гривень. Своєю чергою, це призведе до збільшення витрат Пенсійного фонду.
Так, як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, 25 лютого в Україні було завершено пенсійні виплати за лютий. На виплати українським пенсіонерам було спрямовано 62,2 млрд грн.
Оскільки в середньому пенсія з 1 березня буде індексована на 11,5%, можна припустити, що на виплату підвищеної пенсії знадобляться близько 69 млрд грн. Водночас усе-таки не всі українські пенсіонери отримають підвищення — воно торкнеться приблизно 10,1 млн осіб, тоді як наприкінці 2024 року налічувалося близько 10,35 млн пенсіонерів.
Постановою передбачено індексацію таким одержувачам:
- пенсій за віком та вислугою років;
- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності;
- надбавки за особливі заслуги борцям за незалежність України у XX столітті.
Крім того, передбачено індексацію щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
Водночас, окрім зростання пенсій, деяким пенсіонерам доведеться платити й податки, за умови, що вони працюють або мають майно, яке підпадає під оподаткування.102
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