Не тільки виплати, але й податки: скільки доведеться заплатити пенсіонерам у 2025 році

Як відомо, у 2025 році уряд має двічі провести індексацію пенсій — у березні для всіх людей похилого віку й у квітні — для пенсіонерів, які продовжують працювати.

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Водночас частина пенсіонерів зобов'язана сплачувати податки, нагадує «На пенсії».



Правда, йдеться тільки про працюючих пенсіонерів.

Розмір податку на доходи фізичних осіб та військового збору залишається таким самим, як і для працюючих громадян не пенсійного віку, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;

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- військовий збір (ВЗ) — 5%.

Також пенсіонери зобов’язані сплатити податки з інших доходів — наприклад, у разі наявності власного бізнесу.

Щодо земельного податку, то його доведеться заплатити пенсіонеру, якщо кількість землі у його володінні перевищує встановлені норми:

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- 2 га — для ведення особистого селянського господарства;

- у селах — 0,25 га, у селищах — 0,15 га, у містах — 0,10 га — норми застосовуються для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

- 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва;

- 0,01 га — для будівництва гаражів;

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- 0,12 га — для ведення садівництва.

Якщо житло пенсіонера перевищує встановлені норми, раз на рік він також має сплачувати податок на нерухомість:

- понад 60 кв. м — для квартир;

- понад 120 кв. м — для приватних будинків;

- понад 180 кв. м, якщо є квартира, і будинок.

При перевищенні встановлених норм платити потрібно лише за «зайві квадрати». Розмір ставки податку встановлює місцева влада, тому він відрізняється у різних регіонах, проте не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр станом на 1 січня попереднього року. Тобто 2025 року за 1 «зайвий» квадратний метр доведеться заплатити не більше 106,5 гривні.

Також нагадаємо, що пенсіонери можуть отримати до 10 тисяч грн допомоги до дня народження, але багато в чому це залежить від громади, в якій проживає пенсіонер.

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