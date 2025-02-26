Індексація пенсій у березні: Шмигаль назвав точні суми підвищень

Поки експерти припускають, яким буде підвищення пенсій у березні, прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсії підвищаться на 11,5%.



Таке повідомлення він зробив на засіданні Кабміну.

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«Для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%», — зазначив глава Уряду.

Прем'єр-міністр пояснив, що підвищення пенсії становитиме не менше, ніж 100 гривень.

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Водночас, щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, ухвалили рішення встановити максимальний розмір індексації — до 1500 гривень.

Крім цього, пенсія по інвалідності також може зрости в березні 2025 року виключно через індексацію.

Як відомо, наразі мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи — 2 980 гривень, для II чи III групи, які не працюють — 2 520 гривень, а для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють — 2 093 гривень.

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В той же час у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як перевірити факт індексації пенсій.

Для цього, зокрема, потрібно:

увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ID-банкінгу;

перейти в розділ «Моя пенсія» та переглянути інформацію про перерахунок.

Інструкція від Пенсійного фонду

Зазначимо, що так звана «формула розрахунку індексації пенсії» передбачає, що розмір підвищення складається з 50% рівня інфляції за попередній рік та 50% середнього зростання зарплат за останні три роки. У бюджеті Пенсійного фонду України закладена індексація на рівні 10%. Водночас, за попередніми розрахунками, враховуючи вищу інфляцію у 2024 році, цей показник може зрости до 11−12%.

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Також варто зазначити, що спеціальні пенсії (наприклад, суддів, прокурорів, народних депутатів) індексуються за окремими законами. Тому особи, які отримують високі пенсії за спеціальними умовами, цього разу підвищення можуть не отримати.

А ще варто знати, що українські пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, отримують так звані «вікові доплати» до пенсії, які складають 300, 456 та 570 гривень відповідно щомісячно.

Фото Pixabay

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