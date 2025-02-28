Російська економіка дуже швидко занепадає: експосол США у НАТО про шанси рф на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія має «усі карти» на переговорах. Експосол США у НАТО, колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що такі слова можуть бути частиною тиску на нашу державу.

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«Насправді в росії є достатньо проблем. Через це тиск на кремль зупинятися не повинен», — сказав він.

На думку Волкера, кремль покладається на війська та артилерію з Північної Кореї і на безпілотники з Ірану. Але рф не може набрати достатньої їй кількості людей для війни проти України та не може виробляти достатньо техніки.

«Російська економіка дуже швидко занепадає. Тому я не думаю, що вони тримають „всі карти“. Слова Трампа — це намагання тиснути на Україну, щоб вона не просила „занадто багато“, а хотіла просто завершення війни», — резюмував Волкер.

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