Ціна війни — 400 мільярдів доларів: аналітик розповів, скільки коштує рф агресія проти України і яка схема допомагає це приховувати

Від початку масштабного вторгнення в Україну, за даними Міністерства оборони США, росія витратила на війну близько 200 мільярдів доларів. Однак на ділі витрати можуть бути вдвічі вищими, сягати 400 мільярдів і спричиняти зростання інфляції, знецінення рубля та підвищення облікової ставки.

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Такої думки дотримується колишній фінансист Bank of America і Morgan Stanley Крейг Кеннеді у своїй колонці для Navigating Russia. За його словами, у зростанні витрат російському бюджету серйозно допомагає тіньова схема фінансування з боку російських банків.

Суть схеми полягає в примусових пільгових кредитах, які банки рф видають підприємствам військово-промислового комплексу агресора. З 2022 року було встановлено абсолютний рекорд позик, узятих компаніями в рф — 415 млрд дол. Приблизно половина цієї суми, на думку Крейга Кеннеді — ті самі пільгові примусові кредити банків для підприємств ВПК росії. Тим самим загальні витрати росії на війну проти України можуть сягати 400 млрд дол.

«210−250 млрд дол. із цієї суми (415 млрд дол. кредитів російських компаній — Авт.) становлять примусові пільгові банківські кредити, надані оборонним підрядникам, чимало з яких мають погану кредитну історію, щоб допомогти оплатити товари й послуги, пов'язані з війною», — зазначає Кеннеді.

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На початку великої війни ця схема допомогла росії утримувати військовий бюджет на контрольованому рівні, однак зараз вона є головним рушієм інфляції та зростання облікової ставки. Це пояснюється непомірно високими відсотковими ставками, проблемами з ліквідністю та резервами в банках.

У перспективі це може призвести до банкрутства багатьох компаній і банків, зростання витрат на держпідтримку банків з боку російської держави, а також до падіння ВВП, прогнозує Крейг Кеннеді. Прискорити ці процеси може посилення санкцій, натомість відмови від їхнього скасування в обмін на припинення вогню.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про думку західних експертів, які вважають, що економіка України цілком здатна витримати ще рік війни, водночас російські підприємства ВПК через суд намагаються домогтися оплати замовлень з боку міноборони країни-агресора.

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