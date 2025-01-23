путін не погодиться: Волкер про те, як команда Трампа має змусити рф до миру

путін не погодиться на пропозицію глави Білого дому Дональда Трампа зупинити вторгнення в Україну. Про це Politico заявив Курт Волкер, який був спецпредставником США на переговорах з Україною під час першого президентського терміну Трампа.

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«Це справжній оптимізм, — сказав видавництву Курт Волкер, — 2024 рік був роком очікування. У нас були вибори, ми відволікалися, адміністрація Байдена то говорила „ні“, то говорила „так“… 2025 рік виглядає як рік дій. Ми нарешті рухаємося».

Сам Володимир Зеленський визнав, що Трамп може нарешті посадити москву та Київ за стіл переговорів. Зеленського можуть підштовхнути до поступок, які донедавна здавалися немислимими: йому, ймовірно, доведеться визнати, що Україна не зможе повернутися до довоєнних кордонів і що її заявка на вступ до НАТО потонула у воді, йдеться у статті.

Розмовляючи з Politico в кулуарах вечірки з нагоди інавгурації Трампа в Українському домі у Давосі, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов сказав про очікування епохи Трампа.

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«Це може бути не дуже добре, але це буде набагато краще, ніж за Байдена, — сказав колишній український міністр Милованов, маючи на увазі долю своєї країни за часів Трампа. — Байден керував війною як кризою, він думав, що якщо протримається достатньо довго, то шторм мине. Але він не минає. Трамп бачить перспективу в тому, що ми повинні зупинити шторм. Його не турбує, як це буде зроблено».

«Інфляція в росії вийшла з-під контролю, відсоткові ставки штучно заморожені на вже захмарному 21%, нестача робочої сили й масові жертви війни — це не є стійким суспільством», — сказав Волкер. Приєднавшись до того, чого хоче президент Трамп, він чітко дав зрозуміти, що проблема не в Україні. Проблема в путіні.

Наступні тижні будуть вирішальними як для Києва, так і для москви.

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«Я думаю, що Трамп зателефонує путіну і попросить його припинити війну. Я думаю, що путін не погодиться… і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що вони повинні продемонструвати силу. Проявити більше рішучості. І викласти все це на стіл», — зазначив Волкер.

Це може означати посилення санкцій, суттєве збільшення експорту американських енергоносіїв, щоб виснажити військовий бюджет путіна, а також продовження військової підтримки України.

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«Це не гроші платників податків, але є різні способи зробити це, включно з програмою ленд-лізу, в тому числі шляхом арешту Європою російських активів на суму 300 мільярдів євро і використання цих грошей для купівлі американського оборонного обладнання. Це стане сигналом путіну: краще не буде», — сказав Волкер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку експерта Олега Постернака, робитиме Трамп, якщо путіна не влаштує його мирний план.

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