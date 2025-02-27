Іран нарощує постачання БпЛА росії? Яке місто могло бути вперше атаковане новими дронами Meraj-521

Атака дронами Сум з боку рф, що відбулася 24 лютого, могла бути здійснена за допомогою іранських дронів Meraj-521. Це могла бути перша атака такого типу безпілотниками на українську територію, раніше вважали, що було застосовано російські БпЛА типу «Куб-2».

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Таке припущення зробив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, про це можуть свідчити дві характерні ознаки саме іранського БпЛА, яких немає у «Куба-2», зовні схожого на Meraj-521.

«Перш за все, дрон „Куб-2“ має більш обтічну форму крил, але не має закрилків. Своєю чергою, за залишками дрона в Сумах, можна чітко розпізнати рубані, під прямим кутом крила і наявність закрилків, що відповідає Meraj-521. Друга чітка відмінність — хвостове оперення. У „Куб-2“ воно одне, в іранського дрона Meraj-521 — парне, і на відео це також помітно», — говорить про ці ознаки Олександр Коваленко.

Таким чином, вважає експерт, можна зробити висновок, що це було перше верифіковане застосування іранського Meraj-521. Тобто Іран розширює постачання росії засобів терору цивільного населення.

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Meraj-521 здатний долати відстань від 5 до 10 км і нести БЧ до 1 кг. І ось тут виникає нестиковка, адже удар було завдано на відстані понад 20 км від кордону з росією. Зі свого боку, «Куб-2» долає такі відстані, але він більший за розмірами за той дрон, що на відео, і, крім усього іншого, його заявлена БЧ — 10 кг, а на відео вибух за потужністю був меншим за заявлену масу вибухової речовини, відповідаючи більше іранським характеристикам.

«З цього можна зробити припущення, що — або Meraj-521 після своєї презентації 2019 року іранці вдосконалили, збільшивши дальність польоту дрона, або на Сумщину проникла ДРГ, завдання якої терор обласного центру іранськими Meraj-521», — припускає експерт.

Тим часом Україна очікує поставки від Швеції «вбивці дронів» Tridon Mk2, техніки, якої поки що немає ні в кого у світі.

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