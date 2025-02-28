Фінансова нестабільність та минуле кохання: гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, березень стане місяцем випробувань для багатьох, бо на нас чекають два потужних затемнення: Місячне — 14 березня та Сонячне — 29 березня. Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким трьом знакам зодіаку випаде шанс розбагатіти в першому місяці весни.

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Овен

Представники знаку Овна можуть на повну силу використати свою інтуїцію. Саме нею варто керуватися, роблячи останні кроки в ухваленні рішень. Місяць стане напруженим для всіх, хто задіяний у сфері фінансів. Великі угоди краще перенести на квітень.

Тельці

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У березні Тельцям варто більше приділяти часу своєму здоров'ю — фізичному та психологічному. Можливі «емоційні гойдалки», вийти з яких виявиться непростим випробуванням. Спирайтеся на підтримку близьких, уникайте галасливих компаній, проводьте час на самоті.

Близнюки

Минуле може несподівано увірватися у життя Близнюків. Це стосується проєктів, які ви давно вже завершили, чи особистого життя. Будь-які зміни будуть лише на краще. Не бійтеся отримувати відмови — зрештою стане зрозуміло, що саме таке рішення — краще для вашого майбутнього.

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Раки

Місяць напружених стосунків зі своєю другою половинкою. Постарайтеся підходити до всіх проблем з тверезою головою. Не беріть участі у скандалах, намагайтеся вислуховувати іншу точку зору. Напруга спаде ближче до кінця місяця.

Леви

Фінансова нестабільність може вибити вас із колії. Пам'ятайте, що це тимчасові проблеми. Ситуація почне вирішуватися ближче до кінця місяця. Приймайте нові пропозиції, навіть якщо вони здаються вам абсолютно нереалістичними. Місяць стане для вас «випробуванням на міцність», з якого ви вийдете сильнішими.

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Діви

Місяць принесе представникам знаку емоції, про які ви давно вже забули. Можливе повернення старих коханих чи друзів, з якими ви розійшлися. Гарний час, щоб освідчитися — союз виявиться довговічним.

Терези

Представники знаку Терези можуть видихнути та розслабитися — зірки у березні будуть на вашому боці. Гарний час для започаткування нових проєктів або зміни місця роботи. Можливе підвищення зарплати або несподіваний прибуток. Намагайтеся розумно використовувати можливості, які надасть вам березень, і брати активну участь у всіх заходах місяця.

Скорпіони

Представникам знаку варто «залягти на дно» і якийсь час просто «плисти за течією». Не треба робити різких рухів або робити несподівані заяви протягом усього березня. Дайте собі можливість відпочити, займіться йогою чи тривалими прогулянками на свіжому повітрі.

Стрільці

Будьте готові до того, що березень принесе виклики у всіх ваших починаннях. Якщо ви не будете підготовлені «до бою», то, можливо, навіть програєте. Місяць недобрий для якихось активностей, зміни роботи, ремонту або завершення розпочатих проєктів.

Козороги

Представники знаку повною мірою відчують на собі силу думки. Ваші найзаповітніші бажання почнуть здійснюватися. Не квапте події, вони розвиватимуться повільно, але врешті-решт призведуть до бажаного результату. Просто запасіться терпінням.

Водолії

Творчі представники знаку будуть винагороджені Музою. Будьте готові до того, що кількість ідей просто зашкалюватиме. Головне, не розгубити вміння мислити логічно та вибудовувати правильні пріоритети. Друга половина місяця буде сповнена несподіваних зустрічей.

Риби

Березень стане вдалим для Риб, які чітко знають, чого вони хочуть. Ваші мрії почнуть реалізовуватись. Зірки не радять ухвалювати поспішних рішень, але важливі угоди все ж таки закрити до кінця березня. Не забувайте, що ваша найкраща підтримка -близькі люди.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, з якими жінками чоловіки ніколи не розлучаються.

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