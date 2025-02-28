Меган Маркл танцює та смажить курку: вийшов тизер нового кулінарного шоу герцогині (відео)
Принцеса Сассекська Меган Маркл, яка начебто постійно намагається контролювати свого чоловіка принца Гаррі, показала тизер свого нового шоу для Netflix на тлі критики проекту.
Вона розмістила його у соціальній мережі.
На відео колишня актриса представляє свого «нового друга», популярного лос-анджелеського шеф-кухаря Роя Чоя, розмірковує про любов до караоке та розкладає овочі на тарілці із салатом.
Також у тизері Меган із гостем смажать курку на кухні маєтку вартістю 1 млн доларів у Монтесіто (Каліфорнія). Вона зізнається в пристрасті «ходити до клубів», жартує і сміється з Чоєм з приводу його музичних уподобань, зазначаючи, що «ми всі багатогранні люди». Вона також зображує кілька танцювальних па.
Якоїсь миті у ролику з'являється і Гаррі, який обіймає Маркл, тримаючи склянку напою в руці.
«Не можу дочекатись, коли ви це побачите», — підписала ролик Меган.
Прем'єра шоу «З любов'ю, Меган» (With Love, Meghan), яке презентують як путівник за стилем життя, відбудеться 4 березня: дату виходу раніше перенесли через руйнівні природні пожежі в Лос-Анджелесі. При цьому багато хто вже критикує проект. Меган хейтять за те, що для зйомок вона орендувала чужий будинок і підозрюють, що їжу для шоу замість неї готують інші люди.
Також у Мережі порівнюють проєкт Маркл із кулінарним шоу Памели Андерсон, яке вже вийшло. Виявилося, що багато моментів у проекті герцогині Сассекської начебто скопійовані: вона також ходить уздовж грядок із кошиком, плескає в долоні свого гостя, та й загалом ідеї проектів схожі.
Претензії до герцогів Сассекських звучать на тлі загальної критики їхнього багатомільйонного контракту зі стрімінговим сервісом: як кажуть, лише їхній документальний фільм «Меган і Гаррі» був комерційно успішний, а всі інші ініціативи провалилися в прокаті. Керівництво Netflix вже висловлює невдоволення співпрацею з парою, та й сам Гаррі, як кажуть, незадоволений тим, як його дружина розпоряджається його спадщиною в Голлівуді.
Тож подейкують, що Меган вже таємно контактує з дружиною принца Вільяма Кейт, аби вона виступила посередником у налагодженні стосунків із королівською родиною.
Фото — скріншот відео164
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