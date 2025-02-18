Величезний басейн, райські краєвиди та повна приватність: де проводять відпустку Вільям і Кейт з дітьми (фото, відео)

Новина про те, що принц Вільям, президент BAFTA, не з'явиться церемонії вручення цієї найбільш відомої у світі британської кінопремії, викликала занепокоєння британців, адже на початку березня відбудеться «роздача Оскарів» — ще однієї престижної нагороди. На щастя, Вільям знайшов блискучий вихід з ситуації.

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До того ж це заспокоїло багатьох підданих Його Величності, які побоювалися, що відсутність на BAFTA пов'язана зі станом здоров'я Кейт Міддлтон. На щастя, побоювання не справдилися.

До того ж днями з'явилися фото і відео місця, куди направились майбутні король та королева разом з дітьми.

Мова, звичайно ж, йде про Кариби. А саме про острів Мюстік. Це місце у 20 столітті уподобала двоюрідна бабуся Вільяма, принцеса Маргарет. Вона часто вилітала туди з сирого Лондона, щоб насолодитися приватністю острова, де влаштовувала галасливі вечірки з музикою та морем алкоголю.

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Вільяму та Кейт, звичайно ж, далеко до принцеси Маргарет. Мюстік вони використовують як місце для спокійного сімейного відпочинку далеко не тільки від чвар і проблем королівського двору Великобританії, а й від представників ЗМІ. Крім того, на цьому острові справді можна насолодитися не лише сонячною погодою, а й воістину райськими видами.

Білі пляжі, кристально чиста вода, тропічні пейзажі, зручні будинки, талановиті кухарі та смачні страви, обслуга вищого класу, 60-футовий (18-метровий) басейн — майбутні король і королева Великобританії знають, як потішити себе. Зараз вілла, яку раніше орендували принц та принцеса, за тиждень мала обійтися їм у 33 тисячі фунтів стерлінгів, що у гривнях складає майже 1,7 мільйона.

Але, певно, і Кейт, і Вільяму дуже подобається на Мюстіку. Можна легко уявити, як принци Джордж і Луї й принцеса Шарлотта граються на піску, а потім влаштовують запливи у теплій воді.

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Або ж разом з мамою та татом проводять час на розкішних терасах з чудовими краєвидами. Загалом, не дивно, що Вільяму хотілося якнайшвидше вилетіти на Мюстік. Залишається сподіватися, що співробітники та номінанти BAFTA залишилися не в образі на принца Уельського.

До того ж у нього ситуація набагато краща, ніж у принца Гаррі, якого Дональд Трамп знову може надумати депортувати зі США.

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