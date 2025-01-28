41.77 / 42.34 43.78 / 44.44
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Мобілізація-2025: в яких випадках може бути скасовано відстрочку, надану через «Резерв+»

12:46 28 січня 2025
Відстрочка у «Резерв+» може бути автоматично скасована. Фото з відкритих джерел

В Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого урядом, де, зокрема, роз'яснювалися питання щодо мобілізації студентів та педагогів, містяться положення щодо можливості автоматичного скасування бронювання, отриманого також автоматично через застосунок «Резерв+».

Як пише «Судово-юридична газета», це може статися, якщо відсутність законних підстав для надання відсточки від мобілізації буде виявлена під час електронної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами даних.

Можливість оформити онлайн-відстрочку є, зокрема, у студентів, людей з інвалідністю, а також у багатодітних батьків (йдеться про трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі).

Якщо таку перевірку неможливо провести за допомогою реєстрів, то ТЦК має повідомити військовозобов’язаному засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку про необхідність надання відповідних документів для продовження раніше наданої відстрочки.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями в Міноборони повідомляли про бета-тестування системи електронних направлень військовозобов'язаним на проходження ВЛК.

Тим часом, невдовзі закінчується термін, який було відведено військовозобов'язаним зі статусом обмежено пригодних, на обов'язкове проходження військово-лікарської комісії до 4 лютого. Втім, цілком ймовірно, що термін продовжать. Адже наразі медкомісію не пройшли близько мільйона військовозобов'язаних з цієї категорії.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В сервісному центрі МВС

З лютого для водіїв почнуть діяти нові правила: що важливо знати

Чищення унітазу, фото з відкритих джерел

Так роблять у Туреччині: господині у захваті від результатів дії диво-розчину з трьох інгредієнтів на унітаз

Володимир Дантес

Я обожнюю її: Дантес вразив зізнанням

Юрій Балясний, рекордсмен з Полтавщини

Без спортзалу й енергетиків: у 45 років Юрій Балясний з Полтавщини демонструє унікальні фізичні можливості

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту