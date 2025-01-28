Мобілізація-2025: в яких випадках може бути скасовано відстрочку, надану через «Резерв+»

В Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого урядом, де, зокрема, роз'яснювалися питання щодо мобілізації студентів та педагогів, містяться положення щодо можливості автоматичного скасування бронювання, отриманого також автоматично через застосунок «Резерв+».

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Як пише «Судово-юридична газета», це може статися, якщо відсутність законних підстав для надання відсточки від мобілізації буде виявлена під час електронної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами даних.

Можливість оформити онлайн-відстрочку є, зокрема, у студентів, людей з інвалідністю, а також у багатодітних батьків (йдеться про трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі).

Якщо таку перевірку неможливо провести за допомогою реєстрів, то ТЦК має повідомити військовозобов’язаному засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку про необхідність надання відповідних документів для продовження раніше наданої відстрочки.

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Нагадаємо, що днями в Міноборони повідомляли про бета-тестування системи електронних направлень військовозобов'язаним на проходження ВЛК.

Тим часом, невдовзі закінчується термін, який було відведено військовозобов'язаним зі статусом обмежено пригодних, на обов'язкове проходження військово-лікарської комісії до 4 лютого. Втім, цілком ймовірно, що термін продовжать. Адже наразі медкомісію не пройшли близько мільйона військовозобов'язаних з цієї категорії.

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Фото з відкритих джерел

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