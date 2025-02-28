Овнам — обережність за кермом, а Ракам — посиденьки з ріднею: поради астрологів на перший день весни 2025

Вже сьогодні, 1 березня, принаймні в житті трьох знаків Зодіаку розпочнеться «золотий» період (тобто вони отримають всі шанси розбагатіти).

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А що обіцяють цього дня зірки кожному із Зодіаків, пише Главред з посиланням на сайт індійських астрологів.

Овен

У вихідний день постарайтеся не забувати про власні потреби — не стримуйте почуття і взагалі постарайтеся розслабитися. Субота якнайкраще підійде для того, аби сконцентрувати увагу оточуючих на собі. Однак протягом дня Овни-водії мають виявити максимальну обережність за кермом: недбалість будь-якої іншої людини може вам зашкодити.

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Телець

Цього дня творцями вашого щастя стануть друзі, які підтримають у проблемних ситуаціях. Зробіть їм крок назустріч, аби зробити цей день зовсім особливим. Якщо ж ви чекали, що у вашому житті станеться щось цікаве, то цілком можете отримати такий сюрприз від долі, і ним може стати пропозиція нової роботи.

Близнюки

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Людям цього знаку притаманні сумніви і страхи. Проте ви повинні усвідомити, що це тільки виснажує вас. Тим більше, що день позначиться дефіцитом терпіння з вашого боку. Будьте обережні, оскільки занадто різкі слова можуть засмутити близьких вам людей — наприклад, ви можете грубо поговорити з членом вашої родини. Проте, якщо ви все ж виявите стриманість, родинні стосунки точно стануть міцнішими і додаватимуть вам сил.

Рак

Зірки радять провести день весело, наприклад, влаштувавши посиденьки з ріднею. Але аж надто шикувати не варто — є шанс витратити чималі гроші. І не відштовхуйте тих, на кого ви затаїли образу — сьогодні ця людина захоче вибачитися, і її каяття буде щирим. А ось ділові люди цього дня отримають значний прибуток.

Лев

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Представники малого бізнесу цього дня мають нагоду отримати від своїх близьких слушну пораду, яка принесе суттєвий фінансовий зиск. А ще нові знання та контакти вам забезпечить участь у семінарах чи виставках. Що ж до справ домашніх, то настав сприятливий час для завершення відкладених справ. Докладіть максимальних зусиль, аби не тягнути цей вантаж у майбутнє.

Діва

Дозвольте собі зайнятися хобі чи справами, які вам найбільше подобаються. Доцільною буде сімейна зустріч, де ви будете займати центральне місце (її варто провести наприкінці дня). Також цього дня можливе суттєве зростання вашого добробуту. Причиною будуть вдалі інвестиції, зроблені в минулому.

Терези

Сьогодні ваш успіх залежатиме від постійних зусилля в поєднанні зі здоровим глуздом. Втім оточуючі будуть не дуже задоволені вами — незалежно від того, що ви робите, щоб догодити їм. Тож сприйміть це спокійно і не провокуйте конфлікт — зараз це буде недоречно. А ось фінансове становище покращиться завдяки несподіваному прибутку.

Скорпіон

Зайве напруження та хвилювання можуть витягнути з вас усю енергію. Тож від них краще позбутися. Взагалі це один із тих днів, коли все йде не так, як вам хочеться. І не варто підозрювати близького друга у підступі проти вас лише тому, що хтось зі спільних знайомих може так сказати — дружба важить більше, ніж думка сторонніх людей.

Стрілець

Попри сприятливий початок дня ви можете зіткнутися з критикою оточуючих, які вже втомилися через вашу власну звичку критикувати інших. Подумайте, як змінити цю не надто приємну сторону вашого характеру. З хорошого — зараз вам не доведеться витрачати власні гроші, оскільки з фінансами вам допоможуть.

Козоріг

Сьогодні спробуйте позбутися накопиченої за довгий час напруги. У цьому вам може знадобитися підтримка членів сім'ї — не бійтеся попросити про це і прийміть з вдячністю. Також пам’ятайте, що почуття гумору буде завжди з вами. А прибуток забезпечать інвестиції в антикваріат і коштовності

Водолій

Необачна поведінка може стати причиною невдач для вашого друга. Також є ймовірність проблем зі здоров’ям когось із членів вашої родини. Підійдіть до вирішення проблем з усією серйозністю: зараз про їх здоров'я варто турбуватися більше, ніж про гроші. Карма обов’язково віддячить вам за самовідданість.

Риби

Представники знаку Зодіаку сьогодні матимуть більше часу на себе. Скористайтеся слушною нагодою, щоб здійснити свої бажання, почитати книгу або послухати улюблену музику. Адже наступний робочий тиждень може бути занадто завантаженим. Втім не дуже хвилюйтеся — зараз триває ваш зірковий час!

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