Київська податкова попередила про шахраїв, які від її імені збирають із підприємців гроші «на ЗСУ»

В Україні злочинці вигадали ще одну шахрайську схему. Невстановлені особи, видаючи себе за податківців звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у місті Києві.

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«Столична податкова інформує, що невстановлені особи, видаючи себе за посадових осіб Головного управління ДПС у м. Києві, звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти. Зокрема, шахраї розсилають електронні листи, надсилають паперові листи-звернення з підробленими підписами посадових осіб та печаткою установи, або телефонують, з проханням надати одноразову фінансову допомогу для потреб ЗСУ чи грошові кошти за сприяння у вирішенні проблемних питань підприємства», — йдеться у повідомленні.

У відомстві звернули увагу, що шахраї можуть використовувати різні номери телефонів, розрахункові рахунки, картки різних банківських установ тощо.

«Наголошуємо, що посадові особи Головного управління ДПС у м. Києві діють виключно у межах законодавства та не мають жодного відношення до таких листів/дзвінків. Закликаємо платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого листа/дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції або відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у м. Києві», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов’язана з підміною QR-кодів.

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