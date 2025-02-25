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Шахраї підміняють QR-коди у громадських місцях: у кіберполіції пояснили навіщо

19:45 25 лютого 2025
Кіберполіція попередила про фальшиві QR-коди. Фото Pixabay

Шахраї, які намагаються заволодіти особистими даними громадян, пробують заманити їх на фішингові сайти не лише через е-мейл розсилки, а й у громадських місцях.

Так, в Кіберполіції попередили, що в Україні знову активізувалася шахрайська схема, пов’язана з підміною QR-кодів

«Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти», — попереджають правоохоронці та додають, що найчастіше такі випадки трапляються у місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати громадського транспорту, входу на заходи чи здійснення благодійних внесків.

Щоб уберегтися від шахраїв, варто дотримуватися кількох правил:

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  • скануйте QR-коди лише з надійних джерел — уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях;
  • пееред скануванням перевіряйте наклейку — звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт);
  • використовуйте функцію попереднього перегляду посилання — більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом;
  • завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом — навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства;
  • перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) — якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно;
  • не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності;
  • якщо ви виявили підозрілий QR-код — повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи;
  • використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів — це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку фінансових даних картки.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Про топ-5 афер з банківськими картками, які з'явилися у 2024 році, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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