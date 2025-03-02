Маленька копія Алли Борисівни: Максим Галкін здивував незвичним образом доньки Лізи

Нещодавно знана співачка Алла Пугачова виклала у соцмережу фотографії сина Гаррі, який швидко подорослішав. Своєю чергою іі чоловік — гуморист Максим Галкін — порадував фоловерам, які спостерігають за життям зіркової родини, фотографією їхньої доньки Лізи.

ВІДЕО ДНЯ

«До карнавалу готова», — підписав гуморист фото в Instagram, на якому Ліза з'явилась у незвичному для себе образі.

Готична сукня, рукавички, важкі черевики на шнурках — певно, шанувальники серіалу «Венздей» від Netflix легко впізнали вбрання головної героїні стрічки, яку зіграла Дженна Ортега.



Ліза Галкіна косплеїть Дженну Ортегу з серіалу "Венздей". Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

Образ доповнила перука з довгим темним волоссям «як у Ортеги» — певно, Ліза є шанувальницею серіалу.

Завважимо, що всупереч «готичному» образу, дівчинка у серіалі — добра, чемна, розсудлива, і любить допомагати іншим людям.

Тому підписники Максима не стали писати про те, що налякані брюнеткою на знімку, а відзначили, як виросла дівчинка, і як вона стає все більше схожою на Христину Орбакайте (а за великим рахунком, і на Аллу Пугачову).

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Нагадаємо, що поки Алла Пугачова та Максим Галкін живуть за кордоном, жителі села Грязь під москвою «страждають» від того, що не можуть висадити в повітря замок подружжя.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах

РЕКЛАМА

161

Читайте нас у Facebook