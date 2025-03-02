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Маленька копія Алли Борисівни: Максим Галкін здивував незвичним образом доньки Лізи

9:52 2 березня 2025
Ліза Галкіна позувала у костюмі героїні серіалу «Венздей». Фото з Instagram

Нещодавно знана співачка Алла Пугачова виклала у соцмережу фотографії сина Гаррі, який швидко подорослішав. Своєю чергою іі чоловік — гуморист Максим Галкін — порадував фоловерам, які спостерігають за життям зіркової родини, фотографією їхньої доньки Лізи.

«До карнавалу готова», — підписав гуморист фото в Instagram, на якому Ліза з'явилась у незвичному для себе образі.

Готична сукня, рукавички, важкі черевики на шнурках — певно, шанувальники серіалу «Венздей» від Netflix легко впізнали вбрання головної героїні стрічки, яку зіграла Дженна Ортега.


Ліза Галкіна косплеїть Дженну Ортегу з серіалу "Венздей". Фото із соцмереж

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Образ доповнила перука з довгим темним волоссям «як у Ортеги» — певно, Ліза є шанувальницею серіалу.

Завважимо, що всупереч «готичному» образу, дівчинка у серіалі — добра, чемна, розсудлива, і любить допомагати іншим людям.

Тому підписники Максима не стали писати про те, що налякані брюнеткою на знімку, а відзначили, як виросла дівчинка, і як вона стає все більше схожою на Христину Орбакайте (а за великим рахунком, і на Аллу Пугачову).

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Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Нагадаємо, що поки Алла Пугачова та Максим Галкін живуть за кордоном, жителі села Грязь під москвою «страждають» від того, що не можуть висадити в повітря замок подружжя.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах

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