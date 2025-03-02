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Гроші

Салати стають доступнішими: в Україні здешевшав популярний овоч

10:22 2 березня 2025
Ціни на огірки у березні знизилися. Фото Pixabay

У середині лютого в магазинах фіксувалося зниження ціни на цибулю на 12 відсотків, коли за кілограм просили від 12,90 до 19,90 гривень. А наразі фіксується певне зниження ціни на тепличні огірки.

Як повідомляє east-fruit.com, на зниження ціни вплинув той факт, що наразі практично всі стаціонарні тепличні комбінати України розпочали реалізацію цієї продукції. Також фахівці констатують зниження попиту на цей овоч.

Ціни на тепличні огірки. Фото EastFruit

Зазначається, що наразі кілограм огіркив коштує 80−120 грн, що в середньому на 11 відсотків менше, ніж тижнем раніше.

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Тим часом аналітики з «Мінфін», які також моніторять ціни, вказують, що середня ціна на огірки складає близько 130 гривень і що із порівнянням з попереднім місяцем вона дещо зменшилася. Правда, в цьому дослідженні не уточнується, про які саме огірки йдеться.

Динаміка зміни цін на огірки. Фото "Мінфін"

Експерти зауважують, що наразі постачальники пропонують свою продукцію у середньому на 20% дешевше, ніж рік тому. А ключеві гравці ринку прогнозують й подальше здешевшення тепличних огірків через зростання пропозиції та зменьшення попиту.

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Нагадаємо, що з 1 березня в аптеках мали знизитися ціни на 100 найпопулярніших ліків — проти серцево-судинних захворювань, знеболювальні, ті, що знижують тиск, вітаміни тощо.

Фото Pixabay

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