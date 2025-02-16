Ціни несподівано знизились: яким овочем краще запастися зараз

Після того, як турецькі аграрії «допомогли» українським колегам зменшити ціну на томати, черговий сюрприз представили виробники та продавці цибулі, яка кілька місяців поспіль «ставила рекорди» постійним здорожчанням, а наразі ціни на цибулю впали о рекордного мінімуму.

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Зниження цін пов'язане з тим, що фермери почали активно розпродувати запаси, адже продукція на складах втрачає якість, тому власники вважають за краще реалізувати товар зараз, доки він не зіпсувався, пише EastFruit.



Зараз кілограм цибулі можна купити за ціною від 12,90 до 19,90 гривень, що приблизно на 12% дешевше, ніж минулого тижня.





Але ті фермери, у кого збереглася цибуля високої якості, вважають за краще вичікувати і планують вийти на ринок лише у березні. Тому експерти ринку радять тим, хто давно планував закупитись цибулею, і має всі умови для її зберігання, робити це зараз, поки є ідеальний момент. Адже що буде з цінами найближчими місяцями — велике питання. Можливо, у березні на ринок чекає новий стрибок.

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