Тариф на газ для населення зросте в півтора рази: експерти назвали причину

Всупереч заявам народних обранців, тариф на газ для населення може зрости у півтора-два рази і навіть вище вже до кінця поточного року

ВІДЕО ДНЯ

На це вказує, зокрема, заява президента Асоціації «Газові трейдери України» Андрія Мизовця, пишe today.ua з посиланням на голову Спілки споживачів комунальних послуг, експерта у сфері ЖКГ Олега Попенка.

У березні українці розплачуватимуться за газ за колишнім тарифом — 7,96 грн/кубометр. Цей тариф від Нафтогазу залишається незмінним ще з 2021 року, оскільки Верховна Рада встановила мораторій на його підвищення. Майже гарантовано тариф залишатиметься таким самим і у квітні. А от далі можуть відбутися зміни, хоча закон про мораторій їх не передбачає в такі терміни.

Відповідно до закону, мораторій на деякі комунальні тарифи (на газ, тепло і гарячу воду) має тривати до закінчення воєнного стану в Україні та ще півроку після його скасування. При цьому, звісно, реальні тарифи на газ значно вищі і зростають невпинно, оскільки Україні зараз доводиться закуповувати дорогий імпортний ресурс.

РЕКЛАМА

Однак досі на постачальників було покладено спеціальні зобов'язання (ПСО) з компенсації реальної вартості газу. Але тепер дедалі частіше лунають голоси на користь перегляду цих ПСО, оскільки енергоринок уже не справляється з такою компенсацією. Власне, про це і говорить Андрій Мизовець у своїй заяві про необхідність реформування механізму ПСО.

Він попереджає, зокрема, що наступний опалювальний сезон може стати великим випробуванням для України. Частину газу нашій країні доведеться імпортувати. По-перше, через те, що, як показав цей опалювальний сезон, Україні все ще не вистачає газу власного видобутку. По-друге, ворог зруйнував кілька великих видобувних об'єктів, що також позначилося на обсягах власного видобутку газу. Тож у будь-якому разі доведеться закуповувати його в Європи.

Однак Європа і сама вже відчуває гостру нестачу цього ресурсу. Від російських поставок більшість європейських країн відмовилася. А що буде з поставками американського СПГ, тепер також неясно. Газ, звісно, буде, але ймовірно його ціна виявиться ще вищою, ніж він коштує на європейському ринку зараз.

РЕКЛАМА

Уряду, трохи раніше чи трохи пізніше, доведеться реагувати.

«Що стосується зміни ПСО, теж, я думаю, тут потрібні напрацювання. Але для цього потрібно виходити і чесно говорити з населенням про те, які на нас чекають труднощі, які в нас є варіанти, і як ми можемо це все вирішити», — заявив Мизовець.

Причому він наголосив, що це — питання не віддаленої перспективи, а вже найближчого майбутнього, оскільки його вирішення не терпить зволікань.

«Мені здається, тут потрібно вже бити на сполох, тому що наступний опалювальний сезон він уже поруч», — Мизовець.

РЕКЛАМА

Оцінивши заяву президента Асоціації «Газові трейдери України», а також думки інших експертів, Олег Попенко дійшов висновку, що підвищення газових тарифів для населення не за горами. Яким буде «механізм перегляду механізму» ПСО, чи торкнеться він усіх побутових споживачів, чи тільки частини з них, звісно, поки що ніхто не знає. Але те, що він не за горами — вже відчувається, вважає Попенко. е, які на нас чекають труднощі, які в нас є варіанти, і як ми можемо це все вирішити", — заявив Мизовець.

Раніше «ФАКТИ» писали, за які комунальні послуги українці можуть заплатити більше вже у березні 2025 року.

259

Читайте нас у Facebook