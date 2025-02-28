За які комунальні послуги українці можуть платити більше 2025 року: що сказав Держстат

Хоча в Кабінеті міністрів України поспішили заспокоїти споживачів тим, що у березні-квітні тарифи на газ, тепло та електроенергію не зростатимуть, насправді деякі комунальні послуги можуть серйозно подорожчати. Діапазон може бути від 0,7 до 63,3%.

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Так, як повідомляє Державна служба статистики, у 2025-му році подорожчало багато комунальних послуг. Серед них — житло, водопостачання та водовідведення, прибирання сміття, електроенергія та послуги з управління багатоквартирними будинками.

Щодо конкретних цифр, то комунальні послуги подорожчали так:

утримання та ремонт житла — на 4,2%,

водопостачання — 0,7%,

прибирання сміття — на 9,6%,

каналізація — 0,6%,

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 10,3%,

електроенергія — на 63,6%.

Оскільки продовжує діяти прийнятий Верховною Радою у 2022 році мораторій на зростання деяких тарифів на комунальні послуги, колишніми залишаються ціни на природний газ та послуги опалення.

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У середньому, як стверджує Державна служба статистики, у січні 2025 року ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива виявилися на 19,1% вищими, ніж в аналогічному місяці 2024-го.

Тим часом уже з 1 березня в одному з регіонів України на 10% зросте тариф на водопостачання та водовідведення .

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