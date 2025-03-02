Такий же красунчик, як і тато: Ромео Бекхем вийшов на подіум у рамках Тижня моди в Мілані

В той час як наймолодший син Бекхемів Круз будує кар'єру музиканта і іноді навіть порівнює себе з Ісусом, у його брата Ромео були куди більш скромні запити: він хотів всього лиш стати «другим Бекхемом» — зіркою футболу, як його легендарний тато.

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Втім, провівши кілька років у системі футбольного клубу «Брентфорд», і не зігравши ні в одному офіційному матчі, Ромео зрозумів, що футбол — це не його стихія, і став … моделлю.

На нещодавньому Міланському тижні моди він з'явився на показі колекції «Осінньо-зимовий сезон 2025» від Versace у сріблясто-металевому жилеті, черевиках зі зміїним візерунком і чорних шкіряних рукавичках, прикрашених коштовностями.

Подіумний образ красунчика. Фото Іnstagram.com

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В кадр потрапили креативні татуювання Ромео. Фото instagram.com

Після закінчення шоу батьки поділилися фотографією Ромео та висловили свою підтримку. «Пишаюся тобою, приятелю», — написав тато Девід у сторіз, додавши кілька сердечок.

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Нагадаємо, що і сам Девід, якому скоро виповниться 50 років, може дати фору багатьом молодикам: нещодавно він «прийняв» виклик від чоловічого журналу і знявся напівоголеним, щоб довести, що і в його роки людина може виглядати привабливо та стильно.

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