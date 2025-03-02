Зате не соромиться знятися напівоголеним: тренер Девіда Бекхема розповів про його екстремальний режим занять

Зірці футболу Девіду Бекхему, який крім відвідувань королівського палацу та робіт на дачі також відомий як організатор вечірок, невдовзі має виповнитися 50 років.



І відзначити ювілей він вирішив досить оригінально: погодився знятися у рекламі спідньої білизни Boss для журналу Men's Health, пише британське видання.

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«Знятись у спідній білизні у 50 років — те, чого я навряд чи чекав з нетерпінням. Насправді я вдягнув штани десять років тому і не думав, що зніму їх знову. Це було справжнім викликом для мене, і я його прийняв. Для того, щоб привести тіло у форму, я тренувався 14 тижнів, зате тепер не соромлюсь знятись напівоголеним», — цитує спортсмена Daily Mail.

Девід Бекхем знявся у рекламі білизниспідньої білизни Boss. Фото Daily Mail

Весь цей час Девід дотримувався жорсткого режиму під керівництвом особистого тренера Боббі Річа. Футболіст підкреслив, що йому довелося відмовитися від улюблених страв та вина.

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За словами Річа, він повністю заборонив підопічному перекуси і солодке, у тому числі фрукти, а також мінімізував вуглеводи. Головною метою Девіда був прес, тому переважно раціон складався з білкової їжі. За три прийоми їжі Бекхем отримував не більше 2000−2500 калорій, вечеряв не пізніше 20.00.

Силові вправи Девід виконував близько півтори години, а замість звичного кардіо на доріжці грав у паддл-теніс.

Крім того, не було вправ «для ніг» чи «для рук» — Річ приділяв увагу навантаженням на все тіло. Не нехтував спортсмен і розтяжкою, яка допомагала готувати м'язи до щоденних інтенсивних навантажень.

Наприкінці марафону на Девіда чекала нагорода. Тренер розповів, що одразу після 15-годинної фотосесії футболісту винесли піцу.

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Але «муки» спортсмена вартували того: знімки палко обговорювали у Мережі, а чоловіки фанаток спортсмена захотіли вивідати його секрети підтримки розкішної спортивної форми.

Разючі зміни у зовнішності Девіда не змогла не помітити й дружина Вікторія: вона вирішила терміново змінити свій імідж на «більш сучасний».

Фото Daily Mail

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