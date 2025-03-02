Галкін показав свіже фото Алли Пугачової: «Моя кохана»

Після того, як Максим Галкін розмістив у Мережі фото доньки Лізи, а шанувальники написали, що вона дуже схожа на маму Аллу, гумористові не залишалось нічного іншого зробити, як показати і саму Примадонну.

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Тим більше, що у їх з Аллою Борисівною сім'ї прийнято відзначати у першу неділю березня День жовтих квітів або «свято початку весни», яке вигадала сама Примадонна. В усі минулі роки вона в цей день традиційно говорить, що «дозволяє весну», і та начебто приходить (до речі, синоптикиня Наталія Діденко це підтверджує).

Тому саме сьогодні Максим Галкін у своєму блозі в Instagram опублікував серію знімків із сімейних архівів, на яких присутні він, його зоряна дружина і їхні діти, з жовтими квітами. Але головним виявилося свіже фото Алли Пугачової.

Примадонна постала перед камерою у спортивній куртці та в білих чобітках, щиро радіючи сонцю.

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Співачка у каітах на порозі будинку. Фото instagram.com

Інше фото з сімейного архіву показує Аллу з маленькою Лізою у дворі будинку в Ізраїлі.

Архівний знімок «улюблених дівчаток» Галкіна. Фото instagram.com

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І нарешті — улюблений образ Примадонни — з оголеними плечима та в пишній напівпрозорій спідниці у горошок. Народна артистка СРСР доповнила образ мітенками, сріблястими туфлями та намистом.

Ніжний образ Пугачової. Фото instagram.com

«Вітаю мою кохану з її Святом Жовтих Квітів, з Першою Неділею Весни!» — написав Галкін.

Читачі блогу дружно підтримали його, і таке чудове свято, нарешті, відкрило для тепла широко двері.

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А сама Алла Пугачова днями прокоментувала відео Христини Орбакайте і показала фото «майже дорослого» сина.

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