«Слава Україні!» прозвучала на церемонії вручення «Оскара»

У ніч з 2 на 3 березня в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія вручення премії «Оскар». Головним тріумфатором вечора став фільм «Анора», який здобув 5 статуеток, зокрема в ключових категоріях.

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В Україні стрічку критикували через участь російських акторів Юри Борисова та Марка Ейдельштейна, які не засудили російську агресію проти України та знімалися в російському кіно, зокрема в окупованому Криму.

Окрім головної премії, «Анора» перемогла в номінаціях за найкращу жіночу роль (Майкі Медісон), найкращого режисера (Шон Бейкер), найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж фільму.

Втім, радість росіян було зіпсовано, адже номінацію «Найкращий монтаж» оголошувала зірка фільму «Убити Білла» Деріл Ганна. Зірка перед оголошенням назви фільму виступила з промовою на підтримку України, спочатку сказавши сакральне «Слава Україні!». Після цього Деріл зазначила: «Ось, хто дійсно найкращий».

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Деріл Ганна. Фото: Associated Press

Фільм «Анора» іноді порівнюють з «Красунею», оскільки він також розповідає про сучасну, хоч і своєрідну Попелюшку. Головна героїня працює стриптизеркою в Брукліні, і її життя змінюється, коли вона поспіхом виходить заміж за Ваню, сина російського мільярдера. Батьки Вані не схвалюють шлюб і намагаються його розірвати, що призводить до проблем у пари.

Російські ЗМІ радісно сприйняли новину про номінацію Борисова, вбачаючи в цьому ледь не відродження російської культури на фоні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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Українські діячі культури засудили номінацію. Платформа United 24, яка інформує глобальні аудиторії про війну росії в Україні, зробила допис про Борисова в Instagram, назвавши його «прихильником путіна». Марк Ейдельштейн, який також грає у фільмі, не засуджував російську агресію і знімався в російській драмі «Країна Саша» (2022), частково знятій на окупованому півострові.

Українські кінокритики назвали присутність російських акторів у фільмі та номінацію на «Оскар» толеруванням російської агресії західним кінематографом.

Також на церемонії в Лос-Анджелесі нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Едріан Броуді за роль у фільмі «Бруталіст». Найкращою жіночою роллю була відзначена Майкі Медісон за роль у фільмі «Анора».

Фільм «Емілія Перес» отримав рекордні 13 номінацій, а Зої Салдана здобула «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.

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Церемонію вів Конан О'Браєн. Тому що легендарний американський актор Гаррісон Форд за день до події відмовився вести «Оскар-2025». Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям — у Гаррісона Форда діагностували оперізувальний лишай.

Також нагадаємо, хто цього року отримав «антиОскар», тобто премію «Золота малина».

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