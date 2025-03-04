Загарбники вночі обстріляли мирні міста, а російські промислові об’єкти атакували невідомі дрони (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Ніч на вівторок, 4 березня, виявилась тривожною для багатьох регіонів України через ворожі обстріли. Зокрема, напередодні, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є пошкодження та проблеми з електроенергією. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Ворог вчергове масовано атакував мирну Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють). Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр», — написав він.

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Мер міста Геннадій Труханов повідомив про чотирьох потерпілих.

«Працюємо на місцях ворожих атак. Постраждали 4 людей, 2 знаходяться у лікарнях, їм надається медична допомога. Пошкоджено житлові будинки, два приватних дитячих садочки. Через ушкодження енергетичної інфраструктури було зупинено роботу трьох котелень. Наразі їх вже підживлено, тож теплопостачання в будинки відновлено», — повідомив він.

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Як повідомили в ДСНС України, росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

«Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога», — йдеться у повідомленні.

Також ворог обстріляв місто Суми. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, вночі 4 березня, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми. Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу. Аварійно-рятувальні служби працюють над локалізацією та гасінням пожежі. Попередньо без жертв», — йдеться у повідомленні.

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Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив про обстріли області.

«Ввечері та вночі в області українські захисники приземлили 9 ворожих БпЛА. Гучно було у Дніпровському районі. Там пошкоджена АЗС. Горіла суха трава. Продовжувалися удари по Нікопольщині — райцентру, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Агресор застосовував РСЗВ „Град“, артилерію та дрон-камікадзе. Люди не постраждали», — написав він.

В Запорізькій області 49-річний чоловік загинув, 46-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Омельнику, Єгорівці та Малій Токмачці. 382 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Пʼятихатки, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку. 111 артобстрілів завдано по території Пʼятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів», — йдеться у повідомленні.

Неспокійно минулої ночі було і на території країни-агресорки. Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області. Про це повідомив Telegram-канал «Это Ростов новости».

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив також і про атаку в Самарській області.

«Атакований Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області. Ворог повідомляє про вибухи. У лютому, після атаки, цей НПЗ призупиняв свою роботу. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у рф. Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області. Для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями в екопарку під Харковом внаслідок удару «Шахеда» загинули тварини.

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