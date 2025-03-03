Тварини загинули в екопарку під Харковом внаслідок удару «Шахеда» (фото)

Нічна атака з Харкова 3 березня не минулася без жертв.

Так у відомому «Фельдман екопарк» внаслідок удару російського дрону загинули тварини. Про це повідомила речниця парку Олена Клименко.

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За її словами, удар прийшовся недалеко від контактного дворика, тож загинули зовсім ручні тварини.

«Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, козочки, які були біля дворика. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки», — каже Клименко.

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Уламки дронів також посікли дерева на території парку, про що свідчать оприлюднені фото.

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«ФАКТІ» писали, / як зараз під обстрілами живуть і хвостаті мешканці притулку для тварин у сусідній Полтаві.

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