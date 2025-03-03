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Події

Тварини загинули в екопарку під Харковом внаслідок удару «Шахеда» (фото)

11:36 3 березня 2025
Після атаки БПЛА по Харкову. Фото Суспільне

Нічна атака з Харкова 3 березня не минулася без жертв.

Так у відомому «Фельдман екопарк» внаслідок удару російського дрону загинули тварини. Про це повідомила речниця парку Олена Клименко.

За її словами, удар прийшовся недалеко від контактного дворика, тож загинули зовсім ручні тварини.

«Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, козочки, які були біля дворика. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки», — каже Клименко.

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Уламки дронів також посікли дерева на території парку, про що свідчать оприлюднені фото.

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«ФАКТІ» писали, / як зараз під обстрілами живуть і хвостаті мешканці притулку для тварин у сусідній Полтаві.

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