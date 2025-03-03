Ворожі дрони вночі прилетіли по житлових будинках у Харкові та Кривому Розі (фото, відео)

Країна-агресор продовжує нічний повітряний терор українців, роблячи це на фоні активного схиляння України до так званого «припинення» війни.

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Так вибухи пролунали у середмісті Харкова — у Київському районі. Це сталося близько 22:00

Як стало відомо, влучання прийшлося в порожню квартиру на останньому поверсі п'ятиповерхівки, втім щонайменше восьмеро людей з цього будинку зазнали травм.

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В постраждалій багатоповерхівці було пробито дах і фасад, а також пошкоджено автівки, припарковані поруч. Про це повідомили у ДСНС.

«Рятувальники ліквідували пожежу, врятували 5 осіб і надали допомогу постраждалим. За попередніми даними, травмовано 8 осіб, серед них дитина. На місці працювали екстрені служби, кінологи та психологи. Для мешканців розгорнуто пункт допомоги», — йдеться у повідомленні.

Після удару. Фото ДСНС

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Спалені автівки мешканців. Фото ДСНС

Рятувальники спілкуються з потерпілими. Фото ДСНС

Також увечері росіяни атакували Кривий Ріг ударними БпЛА. Попередньо, постраждала жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, стан постраждалої дозволяє їй лікуватися вдома.

Крім того, було зафіксовано пошкодження на одному з підприємств. В сусідніх будинках вибило вікна.

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Вибиті вікна. Фото Дніпропетровської ОВА

Пошкоджена автівка. Фото Дніпропетровської ОВА

Під час атак над Дніпропетровщиною Силам оборони вдалося збити 7 ударних безпілотників ворога.

За підрахунками Повітряних Сил, всього вночі 3 березня 2025 року (із 19.00 2 березня) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф. З них станом на 08.30 було підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Варто нагадати і про нічну атаку безпілотниками рф центру Харкова вночі 1 березня.

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