Зупинення військової допомоги США Україні: наслідки та перспективи

Президент США Дональд Трамп, як і прогнозувалося раніше, 4 березня 2025 року ухвалив рішення призупинити військову допомогу Україні. Як повідомляє Bloomberg, це рішення було ухвалено після напруженої розмови з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

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За словами представників Білого дому, призупинення допомоги пов'язане з необхідністю перегляду політики США щодо України та прагненням до мирних переговорних процесів. Президент Трамп заявив, що США припиняють та переглядають свою допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту.

Припинення стосується всіх запланованих, але ще не виконаних постачань військового обладнання. Насамперед, це ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії. Пауза буде поширюватись на все військове обладнання, яке ще не знаходиться на території України.

Експерти прогнозують, що ефект від припинення допомоги буде відчутним у перспективі двох-чотирьох місяців.

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Вплив цього рішення відчуватиметься поступово — можливо протягом кількох днів чи тижнів. Коли наявні запаси почнуть виснажуватися, ситуація для ЗСУ може значно ускладнитися, навіть якщо європейські союзники намагатимуться компенсувати нестачу. Проте експерти зазначають, що Європа не може заповнити прогалину у своїх можливостях поодинці.

Припинення військової допомоги США в Україні є серйозним викликом для обороноздатності країни.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітиків про те, чи виживе Україна без американської зброї.

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