Чи виживе Україна без американської зброї: аналітики ISW дали прогноз

Українські збройні сили завдяки суттєвій допомозі США завдають суттєвих втрат російським збройним силам, водночас стримуючи їх. Призупинення військової допомоги США Україні спонукало б президента росії продовжувати посилювати свої вимоги та підживлювало б його переконання, що він може досягти повної перемоги шляхом війни.

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Експерти ISW неодноразово наголошували на важливості постійної та своєчасної військової допомоги Заходу Україні та спостерігали кореляцію між російськими здобутками в Україні та затримками або припиненням військової підтримки Заходу, йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Українські сили використовували надані США військові системи. Мова йде про системи протиповітряної оборони Patriot і ударні системи дальнього радіуса дії HIMARS і ATACMS — для захисту від нічних ударів російських безпілотників і ракет, посилення ударних можливостей України, ускладнення командування й управління та підриву російської оборонно-промислової бази. Зусилля України завдяки потоку західної допомоги значно сповільнили просування росії вздовж фронту, завдали значних втрат російським військовим та техніці та підірвали зусилля ворога створити економічну та внутрішню стабільність на тлі зростаючого тиску війни.

Обмеження російської економіки, формування збройних сил і оборонної промисловості створюють ключові можливості, які Україна, Сполучені Штати та їхні західні союзники можуть використати, щоб добитися від путіна поступок у мирних переговорах.

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Припинення військової допомоги США та грошової допомоги, спрямованої на зміцнення оборонної промисловості України, може допомогти змінити баланс війни та дати росії більші переваги на полі бою в Україні.

На дамку аналітиків, росія використає припинення допомоги США Україні, щоб захопити більше території та спробувати вичерпати європейську підтримку — підхід, який путін окреслив у своїй теорії перемоги.

Припинення допомоги США Україні та забезпечення подальших здобутків росії також підбадьорить путіна та зміцнить його віру в те, що рф може захопити та контролювати Україну та інші колишні радянські країни, включно з нинішніми країнами-членами НАТО.

«кремль посилить свою військову кампанію в Україні та спробує використати будь-яку затримку чи припинення військової допомоги США Україні, як він це зробив навесні 2024 року», — вважають західні аналітики.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна значною мірою залежить від набору складних систем озброєнь, які можуть надати лише Сполучені Штати, а це робить неодноразові погрози президента Трампа відмовитися від підтримки українців ще більш жахливими.

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