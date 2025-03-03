Європейські лідери поспішають врятувати розірвані відносини України зі Сполученими Штатами, а Велика Британія і Франція створили «коаліцію охочих» для розробки плану припинення війни України з росією. Вони сподіваються, що ці зусилля отримають підтримку Трампа.

ВІДЕО ДНЯ

У Лондоні, де відбулася зустріч на запрошення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, лідери Європи пообіцяли посилити підтримку Володимира Зеленського після його гострої сутички з Трампом минулого тижня. Але деякі з них також висловили сподівання, що вони зможуть виправити цей розрив, підкресливши небажання Європи відмовитися від трансатлантичного альянсу, який зберігав мир протягом 80 років.

Стармер сказав, що він вірить, що, незважаючи на гнів пана Трампа по відношенню до Зеленського в Овальному кабінеті, президент США прихильний до довготривалої мирної угоди між Україною та росією. Він сказав, що Британія і Франція, працюючи з іншими європейськими країнами, розроблять власний план із Зеленським, пише The New York Times.

Деталі плану були схематичними, але Кір Стармер припустив, що європейці могли б використати його як основу для того, щоб переконати Дональда Трампа взяти на себе зобов'язання щодо американських гарантій безпеки. Британія і Франція вже пообіцяли надати війська для миротворчих сил і намагаються залучити інші країни Європи.

РЕКЛАМА

«Я б не робив цього кроку, якби не вважав, що він дасть позитивний результат з точки зору забезпечення нашого спільного руху», — сказав Стармер, звертаючись до Трампа.

Прем'єр-міністр Британії намагався виступити посередником між Зеленським і Трампом. За словами високопоставленого британського чиновника, під час телефонної розмови з обома президентами після їхньої сутички він запропонував Зеленському повернутися до Білого дому у той же день, щоб налагодити стосунки з президентом США.

Проте обидва лідери заперечили, заявивши, що було б краще дати охолонути пристрастям, за словами чиновника, який говорив на умовах анонімності через делікатність цього питання.

РЕКЛАМА

Тим не менш, Володимир Зеленський також висловив переконання, що його розрив з паном Трампом не є непоправним.

«Я думаю, що наші відносини триватимуть», — сказав він журналістам після зустрічі в Лондоні.

У Вашингтоні представник адміністрації Трампа повідомив, що у понеділок Трамп зустрінеться зі своїми головними помічниками з питань національної безпеки, включаючи держсекретаря Марко Рубіо і міністра оборони Піта Хегсета, щоб розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

Серед них — призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, — сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити внутрішні дискусії.

РЕКЛАМА

Для Стармера криза — це можливість зблизитися з Європою. Він давно хотів зробити це на торговельному фронті, але підходив до цього обережно через політичну чутливість на батьківщині. Лейбористська партія не хоче втрачати свій основний електорат з робітничого класу, який активно підтримував Brexit, на користь антиімміграційної партії «Реформи Великої Британії», яку очолює Найджел Фарадж, йдеться у статті.

Шок від заяв Трампа про росію та Україну може зменшити такі розбіжності цього разу, кажуть дипломати.

«Люди усвідомлюють, що вони більше не можуть розраховувати на добру росію і щедру Америку, і що вони повинні об'єднати свої зусилля з низки питань, включаючи оборону і безпеку», — сказав Жоао Вале де Алмейда, колишній посол ЄС у Сполучених Штатах і Великій Британії.

Британці, за його словами, «більше європейці, ніж американці з точки зору того, що об'єднує їх з Європою і що об'єднує їх з Америкою». Тим не менш, Кір Стармер, який сказав, що обговорював свої плани з Трампом у суботу ввечері, відкинув припущення про те, що трансатлантичному альянсу прийшов кінець.

«Я не погоджуюся з тим, що США є ненадійним союзником», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку письменниці Оксани Забужко: «Путін розбудив Україну. Трамп розбудив Європу… Україна дає людству шанс виправити помилки минулого».

93

Читайте нас у Facebook