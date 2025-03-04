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Спорт

Боксер-чемпіон вирубив суперника після гонгу та нарвався на дурну дискваліфікацію (відео)

13:15 4 березня 2025
Льюїс Крокер та Педді Донован

На рингу The SSE Arena у Белфасті (Північна Ірландія) відбувся претендентський бій у напівсередній вазі (до 66,7 кг) між володарем пояса WBA Continental ірландським боксером Педді Донованом (14 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 поразка) та Льюїсом Крокером (21 перемога, 14 з них — нокаутом) з Північної Ірландії, переможець якого ставав обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF.

Донован впевнено перемагав на картках усіх трьох суддів і навіть в 6-й трихвилинці відправив місцевого боксера на підлогу рингу.

Але у 8-му раунді Педді вчинив небачену дурість. Вже після того, як пролунав гонг про закінчення трихвилинки, ірландець замість того, щоб піти у свій кут, завдав Крокеру потужного удару з правої, відправивши суперника в нокдаун.

Рефері, який раніше вже знімав з ірландця очкии за удари головою та ліктем, оголосив про дискваліфікацію Донована, який на момент зупинки бою впевнено вигравав у непереможного Крокера – 69:63, 69:63, 67:65.

«Я виграв бій. Я вигравав кожен раунд. Я збив Льюїса з ніг, я побив його, я збирався нокаутувати суперника, — не міг вгамуватися Педді Донован. — Вони сказали, що я вдарив його після гонгу, але я думав, що завдав удару під час гонгу. Було видно, що Льюїс був повалений. Я переміг чесно та справедливо, і сьогодні ввечері рефері забрав мої мрії. Ми хочемо отримати автоматичний реванш».

Як би там не було, у Льюїса Крокера з'явився шанс битися за чемпіонський пояс IBF, який зараз належить непереможному американцю Джарону «Бутсу» Еннісу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський боксер скандально нокаутував суперника на 4-й секунді бою.

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Фото Х Matchroom Boxing

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