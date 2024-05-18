Українець Чухаджян побив британця та став претендентом на титул чемпіона світу (відео)

У Hotel Elysee в рамках боксерського шоу в Ротенбаумі (Німеччина) український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Карен Чухаджян (24 перемоги, 13 з них — нокаутом, 2 поразки), який минулого року нокаутував венесуельця Мічела Маркано, переміг британця Гаррі Скарффа (13 перемог, 3 з них — нокаутом, 3 поразки) та став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF.

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28-річний британець активніше розпочав поєдинок, але 28-річний киянин був швидшим і точнішим. Згодом Чухаджян перехопив ініціативу і, попри гематому біля ока (після зіткнення суперників головами), довів свою перевагу над Скарффом. Усі три судді за підсумками 12 раундів віддали перемогу українцю з вірменським корінням, який перервав серію британця з чотирьох успішних поєдинків поспіль, — 116:112, 116:112, 116:112.

Таким чином, Карен Чухаджян став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF. Нагадаємо, що поясом володіє американець Джарон Енніс, якому українець програв рішенням суддів у січні минулого року.

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