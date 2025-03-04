Країна-агресорка завдала авіаудару по Запорізькій області: є жертва та поранена, зруйновано будинки (фото)

Напередодні російські військові у черговий раз завдали ударів по Запорізькій області.

Як повідомляють в ДСНС, через авіаудар по селу Омельник загинув чоловік, а жінка отримала поранення. Люди опинилися під завалами зруйнованого будинку.

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Загарбники атакували з повітря село Омельник. Фото ДСНС

46-річна жінка змогла самостійно вибратися з-під уламків будинку. Медики надали їй допомогу на місці, від шпиталізації постраждала відмовилася. А ось 49-річного чоловіка врятувати не вдалося.

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Під завалами зруйнованого будинку опинилися чоловік та жінка. Фото ДСНС

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що упродовж доби, що минула, ворог здійснив 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, зокрема по Гуляйполю, Залізничному, Омельнику, Єгорівці та Малій Токмачці.

Також ворог здійснив 10 авіаційних ударів, атакував 382 безпілотниками різної модифікації, а також провів 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загалом, внаслідок обстрілів, були пошкоджені будівлі, квартири, автомобілі та гаражі в кількох населених пунктах.

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Крім того, 111 артилерійських ударів накрили території Пʼятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, що пізно ввечері російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, частина міста залишилася без електропостачання. Крім того, у ночі 4 березня російські окупанти атакували Суми дронами. У місті є влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом.

Фото ДСНС

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