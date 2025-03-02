Ворог атакував Україну з повітря: де оголошувалась тривога та працювала ППО

Щоночі росіяни атакують Україну з повітря, використовуючи дрони-камікадзе. Так було й у ніч проти неділі, 2 березня, коли повітряну тривого оголошували через загрозу ударів БпЛА, а також балістичними ракетами.

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Як зазначають в командуванні Повітряними силами ЗСУ, ворог розпочав атаку напередодні увечорі й тривала вона до 03:15. А ближче до ранку виникла загроза для прифронтових областей — росіяни підіймали у небо тактичну авіацію на північно-східному напрямку.

Про загрозу ударів "шахедами" попередили у ПС ЗСУ. Фото з соцмереж

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Повітряну тривогу оголошували у більшості областей України. Фото з соцмереж

Протиповітряна оборона працювала, зокрема, в Києві. Про це напередодні увечорі попереджав мер Віталій Кличко: «У столиці на Оболоні працюють сили ППО. БпЛА курсом на центр міста. Перебувайте в укриттях!»

Вночі про загрозу балістичних ударів попереджав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його інформацією, протягом доби, що минула, російські загарбники завдали 458 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, 10 авіаційних ударів по Пʼятихатках, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Новодарівці та Новоандріївці. 288 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ — росіяни накрили Пʼятихатки, Щербаки та Малу Токмачку та 151 артудар по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. А під час атаки на Запоріжжя поранення отримала 31-річна жінка.

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Так, в обласному центрі був пошкоджений чотирьохповерховий житловий будинок.

У Запоріжжі внаслідок атаки "шахедів" горів дах житлового будинку. Фото ОВА

В ДСНС уточнили, що постраждала госпіталізована. Також співробітники надзвичайної служби врятували двох мешканців дому, що зазнав пошкоджень, а психологи надали допомогу 23 громадянам.

31-річна мешканка Запоріжжя отримала поранення. Фото ОВА

Надзвичайники у Запоріжжя врятували двох мешканців дому, що горів після атаки дронів-камікадзе. Фото ДСНС

А на Херсонщині померла жінка, яка напередодні ранком потрапила під удар російського БпЛА в Антонівці. 65-річну постраждалу шпиталізували, але сьогодні ранком стало відомо про її смерть — поранення виявилися надто важкими.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. За його інформацією, протягом доби, що минула, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Так, пошкоджені багатоповерхівка та 13 приватних будинків, газова труба, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.

Були поранені 10 мирних мешканців області, у тому числі й одна дитина.

«Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 «Shahed-131/136», — додав керівник ОВА.

Стільки ж ворожих «шахедів» збила вночі протиповітряна оборона й на Дніпропетровщині. Керівник ОВА Сергій Лисак також повідомив, що напередодні увечері росіяни продовжили бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе. Поцілили по райцентру, Мирівській та Покровській громадах.

«Там понівечені 2 приватні будинки й автомобіль. Втім, головне — минулося без постраждалих. Зранку противник поновив атаки. Обстріляв Нікополь. Які наслідки — з'ясовуємо», — додав він.

Загалом, за даними ПС ЗСУ, ворог застосував 79 БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 08.30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що напередодні уночі росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по Харкову, де виникли пожежі в кількох центральних района. Зокрема, один з ударів прийшовся по території лікарні, звідки довелося евакуйувати близько 60 пацієнтів та медиків.

А увечорі 1 березня ударів балістикою зазнала Одеса — в порту було пошкоджено іноземне судно, а двоє працівників порту отримали поранення.

Фото Запорізької ОВА

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