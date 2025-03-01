Іноземне судно пошкоджено внаслідок удару росіян балістикою по Одесі

Росіяни продовжують обстрілювати Украину. 1 березня ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою. Постраждало дві людини. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим», — йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу «Одесса INFO», постраждало судно, що є контейнеровозом та наледить швейцарській компанії MSC. На судні розпочалася пожежа.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни атакували дронами Суми. Було пошкоджено багатоповерхівку та поранено двох людей. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон. За інформацією міського голови Артема Кобзаря, один «шахед» влучив біля озера Чеха, другий удар «шахедом» був на іншому боці озера. Незадовго до цього ворог скинув на Харків КАБ.

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Ілюстративне фото

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