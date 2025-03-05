До рідного дому привезли рідний брат та швагро: від ракетного удару на Запоріжжі загинув воїн з Рівненщини

Нестерпно боляче, коли гинуть молоді, ще зовсім юні хлопці, і до такого болю звикнути неможливо. Воїну із Млинова Юрію Ващуку у травні мало виповнитися 23 роки. Але він не дожив до цієї дати, адже його вбили окупанти, повідомляє Дубенська районна рада.

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«Юрій із багатодітної родини. Мама Марія та батько Олександр зростили своїх чотирьох дітей — Сергія, Катю, Юлю і Юрія добрими, чесними, працьовитими людьми. Юрій був найменшою дитиною у родині Ващуків. Зі слів сусідів, юнак завжди був непосидючим, енергійним, жвавим. Одне слово, намагався все встигнути зробити і всюди побувати».

У 2021 році хлопець був призваний на строкову військову службу. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення рф в Україну, підписав контракт на проходження служби у Національній гвардії України. Молодший сержант ЗСУ служив у господарському взводі роти матеріального забезпечення.

«На жаль, 26 лютого 2025 року під час навчальних зборів на одному із полігонів Запорізької області, воїн загинув внаслідок ворожого ракетного удару».

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До рідного дому бійця Юрій Ващука привезли на щиті рідний брат Сергій та швагро Олександр, які воюють із ворогом на Запорізькому напрямку. 2 березня 2025 року земляки попрощалися із героєм. Поховали оборонця на кладовищі мікрорайону Муравиця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні воїна з Полтавщини, який заради країни повернувся з-за кордону.

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