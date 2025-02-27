Заради країни повернувся з-за кордону: на війні поліг воїн з Полтавщини

Трагічна звістка про загибель захисника знову сколихнула Полтавщину. З передової не повернувся Володимир Хропко. У квітні йому мало виповнитись 38 років, повідомляє мерія Пирятина.

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«Фах слюсаря з ремонту рухомого складу Володимир здобув у професійно-технічному училищі № 3 міста Полтави. Після здобуття освіти працював на Пирятинському сирзаводі, далі — експедитором, водієм у Києві. У листопаді 2021 року поїхав працювати за кордон», — йдеться у повідомленні.

З початком повномасштабного російського вторгнення Володимир добровільно повернувся в Україну та став на захист рідної землі. Спочатку служив у теробороні, далі брав участь у контрнаступі на Харківському напрямку, захищав Бахмут.

«Згодом у складі десантно-штурмових військ воював у Запорізькій області. З серпня 2024 року брав участь у наступі на Курщині. Пройшов шлях від солдата до старшого сержанта роти», — повідомляє Пирятинська громада.

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За словами побратимів, відважний воїн під час служби був відзначений грамотою Міністра оборони України, відзнакою «За службу в розвідці», медалями «Захисник України», «За військову службу Україні», пам’ятною медаллю «За оборону міста Бахмут», відзнакою «Вогнепальна зброя», подяками за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету України.

Боєць загинув 22 лютого в районі населеного пункту Садки Сумської області, виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в бою на Курщині загинув вогнеметник з Вінниччини Микола Дацюк.

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