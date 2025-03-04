Більше року сподівалися на добрі новини: в бою за Авдіївку загинув офіцер з Київщини

5 лютого 2024 року виконуючи бойове завдання на Авдіївському напрямку, героїчно загинув Геннадій Малюк. Воїна добре знають у рідному Фастові, адже він захоплювався спортом, особливо футболом. У минулому він — гравець у ФК «Олімп», а згодом у ФК «Динамо». Йому навіки 35 років, повідомляє міська рада.

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«Після дев'ятого класу Геннадій вступив до Київського транспортно-технологічного коледжу. У 2011 році одружився. Син Артем став Геннадію найбільшою радістю в житті. З початком війни у 2014 році Геннадій одразу долучився до зведення оборонних рубежів біля Попасної. А вже в січні 2017 року він став на захист України у складі 25-го добровольчого батальйону „Київська Русь“, воював на Світлодарській дузі, за що був нагороджений медалями та подяками за службу».

У 2018 році Геннадій Малюк вступив до Академії Сухопутних військ ім. п. Сагайдачного у Львові, а в 2021-му — до Переяславського університету ім. Г. Сковороди. З початком повномасштабного вторгнення у складі 101-ї окремої бригади ГШ України боронив Київ та Чернігів. Влітку 2022 року воїна перекинули на Бахмутський напрямок, де він до літа 2023 року командував ротою. Восени 2023 року перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де служили його батько та брат.

Свій останній бій воїн прийняв 5 лютого 2024 року. Геннадій прийняв рішення і з своєю групою вийшов на бойове завдання в район Степового (Авдіївський напрямок), де стримуючи штурм противника отримав смертельне поранення. Тільки тепер вдалось забрати його тіло додому. У скорботі залишилися мати, син, брат, бабуся, вітчим, дядько з родиною.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель в бою на Донеччині воїна з Вінниччини.

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