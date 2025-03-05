41.16 / 41.71 43.82 / 44.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Чи потрібно чистити печериці: експертка розвіяла всі міфи

21:02 5 березня 2025
Нарізка грибів

Печериці — одні з найпопулярніших грибів, які часто зустрічаються на наших столах. Вони мають ніжний смак, тому чудово поєднуються з різними стравами — від яловичого гуляшу до грибного соусу. Багато з нас досі стикаються з дилемою, чи варто чистити ці гриби. Каміла Бош, фермерка з Польщі, прояснила це питання раз і назавжди. пише ofeminin.pl.

У розмові з ведучою каналу «Do prace» на ютубі вона зазначила, що чистити печериці — це помилка:

«Ми не чистимо гриби, тому що більшість поживних речовин знаходиться під шкіркою. Знімаючи шкірку, ми втрачаємо клітковину, вітаміни та мінерали, зокрема вітамін D, залізо та калій. Однак пам’ятайте, що це правило стосується лише свіжих грибів. Якщо гриби почали злегка „підрум'янюватися“ і не свіжі, їх краще очистити».

Каміла Бош також розповіла простий спосіб приготування грибів без ризику надмірного виділення води. Замість того, щоб замочувати, просто обережно промийте гриби або витріть їх вологим паперовим рушником, щоб зберегти їхні природні властивості.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як дуже швидко зварити буряки.

РЕКЛАМА
90

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 5 березня. Фото Pixabay

Овнам — терпіння, Левам — мудрість, а Скорпіонам — енергія: що радить знакам Зодіаку гороскоп 5 березня

Гороскоп 14 березня. Фото з Вікіпедії

Повне місячне затемнення у березні: що обіцяє знакам зодіаку «кривавий Місяць»

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Стаєш із ним одним цілим: популярний телеведучий подав на розлучення

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Має бути нормальне дитинство: король Чарльз і принц Вільям підтримали ключове рішення Кейт Міддлтон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту