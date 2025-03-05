Чи потрібно чистити печериці: експертка розвіяла всі міфи

Печериці — одні з найпопулярніших грибів, які часто зустрічаються на наших столах. Вони мають ніжний смак, тому чудово поєднуються з різними стравами — від яловичого гуляшу до грибного соусу. Багато з нас досі стикаються з дилемою, чи варто чистити ці гриби. Каміла Бош, фермерка з Польщі, прояснила це питання раз і назавжди. пише ofeminin.pl.

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У розмові з ведучою каналу «Do prace» на ютубі вона зазначила, що чистити печериці — це помилка:

«Ми не чистимо гриби, тому що більшість поживних речовин знаходиться під шкіркою. Знімаючи шкірку, ми втрачаємо клітковину, вітаміни та мінерали, зокрема вітамін D, залізо та калій. Однак пам’ятайте, що це правило стосується лише свіжих грибів. Якщо гриби почали злегка „підрум'янюватися“ і не свіжі, їх краще очистити».

Каміла Бош також розповіла простий спосіб приготування грибів без ризику надмірного виділення води. Замість того, щоб замочувати, просто обережно промийте гриби або витріть їх вологим паперовим рушником, щоб зберегти їхні природні властивості.

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