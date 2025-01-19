Фаршировані печериці: ситна і проста у приготуванні страва

Фаршировані та запечені в духовці гриби дуже смачні. Цей рецепт фаршированих печериць (шампіньйонів) — пікантна і проста закуска, ідеальна для святкового столу. Їх легко приготувати, а поєднання грибів, моркви та сиру надає збалансованого та вишуканого смаку, який порадує найвибагливіших гурманів, пише видання Retete.MD.

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Складники: 9 великих печериць

1 середня морква

50 г твердого сиру (чедер або пармезан)

2 столові ложки вершкового масла

сіль (на смак)

чорний перець (на смак)

Спосіб приготування:

Підготовка грибів: добре промийте гриби й видаліть у них ніжки, щоб отримати чисті капелюшки, готові для фарширування. Ніжки залишити, оскільки вони будуть частиною начинки. Ніжки грибів дрібно нарізати. Моркву почистити й натерти, бажано на великій тертці.

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У сковороді розтопіть вершкове масло на середньому вогні, додайте натерту моркву та пасеруйте 5 хвилин, поки вона не стане м’якою та золотистою. Потім додаємо нарізані ніжки грибів і тушкуємо все ще 3 хвилини, добре перемішуючи. Приправляємо начинку сіллю та перцем до свого смаку. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися по суміші. Капелюшки грибів посипте трохи сіллю, потім наповніть їх приготовленою сумішшю, злегка притиснувши.

Твердий сир натріть на дрібній тертці й рясно посипте кожен фарширований гриб, щоб під час запікання вийшла золотава скоринка. Викладіть фаршировані гриби на деко, застелене папером для випічки. Поставте деко в розігріту до 190 °C духовку і випікайте приблизно 20−25 хвилин, поки сир не розплавиться і не стане золотисто-коричневим.

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