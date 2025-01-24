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Панський дерун з сиром і грибами: майже ресторанна страва від львівської блогерки

10:45 25 січня 2025
Панський дерун

Деруни — давня страва української кухні. Часто їх готують під час посту, проте є також і скоромний різновид — деруни панські, які виглядають як суперкласна ресторанна страва.

«Тільки подивіться, як вишукано та розкішно це виглядає всередині. Дерун має смачну, соковиту начинку. Тож якщо ви хочете приємно здивувати та потішити рідних, обов'язково готуйте, це дійсно дуже смачно», — говорить відома фудблогерка зі Львова Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

  • картопля — 500 г;
  • яйця — 2 шт;
  • сіль — 1 ст. л;
  • перець — 0,5 ч. л;
  • борошно — 3 ст. л;
  • печериці — 3 шт;
  • сир — 100 г;
  • зелень — 10 г

Приготування

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Спершу потрібно почистити та потерти картоплю — можна робити це будь-яким доступним способом. Далі до потертої картоплі додайте яйця, борошно, сіль та перець. Ретельно це все перемішайте до утворення пишної маси і викладіть її на пательню з олією (вона має бути вже розігрітою). Ось так заповніть усе дно пательні і розрівняйте шар товщиною приблизно 1−2 см.

Увага: важливо зробити картопляний млинець не занадто товстим і не занадто тонким.

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Через кілька хвилин акуратно переверніть млинець, аби посмажити його з другої сторони.

Викладіть зверху начинку — печериці та сир (можна також додавати шинку) і цю половинку деруна загорніть, накрийте кришкою і залиште на маленькому вогні на ще 5−7 хвилин, щоб сир розстанув.

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Готовий дерун заберіть зі сковорідки і посипте тертим сиром та зеленню.

Подавайте страву на дерев'яній дошці або великій тарілці і споживайте, доки вона ще тепла.

Також вам може сподобатися рецепт смореброду по-українськи від суперфіналістки «МайстерШефа» Ольги Рябенко — а саме деруна з оселедцем.

Фото — скрін відео youtube.com/@lilija-tsvit

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