Панський дерун з сиром і грибами: майже ресторанна страва від львівської блогерки

Деруни — давня страва української кухні. Часто їх готують під час посту, проте є також і скоромний різновид — деруни панські, які виглядають як суперкласна ресторанна страва.

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«Тільки подивіться, як вишукано та розкішно це виглядає всередині. Дерун має смачну, соковиту начинку. Тож якщо ви хочете приємно здивувати та потішити рідних, обов'язково готуйте, це дійсно дуже смачно», — говорить відома фудблогерка зі Львова Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

яйця — 2 шт;

сіль — 1 ст. л;

перець — 0,5 ч. л;

борошно — 3 ст. л;

печериці — 3 шт;

сир — 100 г;

зелень — 10 г

Приготування

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Спершу потрібно почистити та потерти картоплю — можна робити це будь-яким доступним способом. Далі до потертої картоплі додайте яйця, борошно, сіль та перець. Ретельно це все перемішайте до утворення пишної маси і викладіть її на пательню з олією (вона має бути вже розігрітою). Ось так заповніть усе дно пательні і розрівняйте шар товщиною приблизно 1−2 см.

Увага: важливо зробити картопляний млинець не занадто товстим і не занадто тонким.

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Через кілька хвилин акуратно переверніть млинець, аби посмажити його з другої сторони.

Викладіть зверху начинку — печериці та сир (можна також додавати шинку) і цю половинку деруна загорніть, накрийте кришкою і залиште на маленькому вогні на ще 5−7 хвилин, щоб сир розстанув.

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Готовий дерун заберіть зі сковорідки і посипте тертим сиром та зеленню.

Подавайте страву на дерев'яній дошці або великій тарілці і споживайте, доки вона ще тепла.

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Фото — скрін відео youtube.com/@lilija-tsvit

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