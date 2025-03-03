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Як моментально зварити буряк: ці лайфхаки стануть у нагоді

16:25 3 березня 2025
Варіння буряків

Буряк господині часто використовують для приготування страв. І всі знають, що варити його довго, але є прості хитрощі, які скоротять процес і збережуть смак овочу і його поживну цінність. За допомогою правильного методу ви зможете зварити буряк менш ніж за годину, і при цьому ви зможете повністю розкрити його колір і смак, пише кулінарний сайт beszamel.

Буряк, особливо старий і великий, може вимагати тривалого варіння, що ускладнює приготування салату чи гарніру. Щоб скоротити час, варто скористатися прийомом додавання цукру у воду. Всього ложка цукру змусить буряк швидше розм’якшитися і надасть йому більш насиченого кольору.

Крім того, менші буряки варяться набагато швидше, ніж великі, тому завжди варто обирати менші.

Ще один перевірений спосіб, як швидше зварити буряк — двокаструльна техніка. Після варіння буряка протягом 30 хвилин в каструлі з киплячою водою перекладіть її в другу каструлю з крижаною водою і кубиками льоду. Це термошок, який дозволяє буряку розм'якшитися без необхідності подальшого варіння. Крижана вода не тільки скорочує час приготування, але й полегшує очищення буряка.

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При варінні буряка важливо не знімати шкірку, що зберігає природний колір овочу і корисні речовини. Якщо ви хочете отримати ще більш інтенсивний смак буряків, ви можете запекти їх у духовці, а не варити. Запікання в алюмінієвій фользі приблизно 45 хвилин (при 200°C) зберігає всі поживні речовини та надає буряку глибокого солодкого смаку. Після випікання просто остудіть овочі та очистіть від шкірки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому буряковий сік обов’язково слід додати до свого раціону. Спойлер — це справжня вітамінна бомба.

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