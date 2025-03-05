Футболістка збірної Мексики забила фантастичний переможний гол: відео шедевра

Знаменита футболістка «Тігрес Феменіл» та збірної Мексики Лісбет Овальє забила неймовірний гол у матчі 10-го туру чемпіонату країни проти «Гвадалахари» (2:0), який виявився для її команди переможним. Раніше у Фінляндії футболістка забила фантастичний м'яч «радіокерованим» ударом.

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На 76-й хвилині зустрічі «тигриці» невдало розіграли кутовий, але м'яч знову опинився у господарок поля. Зірка збірної Іспанії Дженніфер Ермосо (саме її після тріумфу у фіналі чемпіонату світу поцілував у губи голова національної федерації Луїс Рубіалес, який втратив пізніше свою посаду) вирізала шикарну флангову подачу, а 25-річна Овальє фантастичним ударом «напівскорпіона» спрямувала м'яч у сітку воріт гостей, відкривши рахунок у поєдинку.

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