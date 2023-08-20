Stop Putler: фінал чемпіонату світу з футболу серед жінок перервав проукраїнський уболівальник в масці (відео)

У неділю, 20 серпня, в Австралії фінішував чемпіонат світу з футболу серед жінок. У вирішальному поєдинку збірна Іспанії перемогла команду Англії — 1:0 і вперше стала найсильнішою на планеті (раніше піренейки ніколи не проходили далі 1/8 фіналу). Нагадаємо, що чоловічий чемпіонат світу з футболу минулого року виграла команда Аргентини.

Переможний м'яч на 29-й хвилині забила захисник іспанок Ольга Кармона. На 70-й хвилині голкіпер збірної Англії ще відбила удар Ермосо з пенальті.

До речі, під час першого тайму поєдинку у Сіднеї на поле вибіг хлопець у масці та футболці з гаслами на підтримку України. Попереду під фото кремлівського старця, стилізованого під Адольфа Гітлера, красувався напис Stop Putler, а на спині — Save Ukraine («Звільніть Україну»). Не зважаючи на те, що стюарди його швидко спіймали, свою позицію сміливець показав усьому світові.

Додамо, що у матчі за «бронзу» ЧС-2023 Швеція перемогла Австралію — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент ФІФА запропонував «припинити вогонь» в Україні та нарвався на жорстку відповідь.

Фото fifa.com

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