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В інформпросторі шантажують голову суду у Львові, який розглядає справи Медведчука і керівників АТ «Айбокс Банк»

18:31 5 березня 2025
Альона Щевцова та Віктор Медведчук

Голова Личаківського районного суду м. Львова у 2009−2024 рр. Сергій Гирич на своїй сторінці у Facebook пояснив причини інформаційної атаки на суддю Григорія Жовніра.

За його словами, медійна компанія у анонімних телеграм-каналах проти Жовніра повʼязана з рядом гучних кейсів, які перебувають на розгляді у Личаківському суді.

«Жовнір — є головуючий суддя у справі про звинувачення Медведчука В.В. у державній зраді, яка слухається у Личаківському районному суді м. Львова і рухається на завершення. окрім цього слідчі судді цього ж суду вирішували питання арешту коштів керівників АТ „Айбокс Банку“, які підозрюються у „відмиванні“ близько 5 млрд грн для нелегальних казино», — зазначив Гирич.

На його думку, фігуранти згадуваних справ намагаються у такий спосіб тиснути на суддів, оскільки не можуть відстояти свою позицію у законний спосіб.

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Нагадаємо, минулого року співвласниця IBOX банку Альона Щевцова була оголошена в розшук в рамках справи БЕБ про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

СБУ повідомляло, що керівники Айбокс-банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн.

Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність «Айбокс Банку» до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

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