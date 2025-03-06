Середня пенсія в Україні перевищить 6000 гривень: у Мінсоцполітики розповіли, скільки отримуватимуть пенсіонери

У березні індексація пенсій для українських пенсіонерів становитиме 11,5%, а під її зростання підпадуть приблизно 10,1 млн осіб. І вже у вівторок, 4 березня, українці почали отримувати першу проіндексовану пенсію.

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Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики України. Як стверджують у відомстві, внаслідок індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій становитиме 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Загалом із березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців. Пенсії буде проіндексовано для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тисяч пенсіонерів силових відомств;

98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тисяч пенсіонерів — осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тисяч пенсіонерів — колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Також буде проіндексовано щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

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Нарешті, 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів, з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

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