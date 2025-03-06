У травні може зрости тариф на електроенергію: чому це можливо

Лише два місяці залишилося до закінчення терміну дії спеціальних зобов'язань щодо тарифу на електроенергію, які закінчуються 30 квітня. Таким чином до травня українці точно платитимуть за електроенергію 4,32 грн за 1 кіловат.

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Як повідомляє сайт Oboz.ua, вартість електроенергії зафіксована в постанові уряду № 632 від 31.05.2024 до кінця квітня. І тому цей документ необхідно продовжити, якщо планів зі зростання тарифу немає, або підняти вартість електроенергії.

Як стверджує Oboz.ua з посиланням на своїх співрозмовників в уряді, зараз питання підвищення тарифів на електроенергію взагалі не розглядається. «Зараз не той час», — так прокоментували можливість збільшення цін на світло відразу кілька співрозмовників із Кабміну. Чинна ціна (4,32 грн за 1 кВт*год) достатньою мірою покриває собівартість генерації та доставки струму. Проблема залишається з імпортним струмом — його ціна в рази вища, і щоб компенсувати дефіцит у години пікового споживання, Україні доводиться купувати електроенергію за кордоном.

Треба сказати, що за даними Держстату у 2024-му році ціна електроенергії для українців зросла на 63,6%, що є найбільшим подорожчанням комунальних послуг в Україні за весь минулий рік.

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Проте, крім електроенергії, зрости в ціні можуть і інші послуги, наприклад, прибирання сміття, квартплата, водопостачання та інше.

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