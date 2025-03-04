Лише на 2 місяці: тариф на одну з комунальних послуг залишиться поки що незмінним, але можна й заощадити

Тоді як у 2025-му році ціна на природний газ для українців може зрости в півтора рази, до 30 квітня українці поки що можуть не побоюватися зростання тарифу на електроенергію. За неї споживачі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год.

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Ця ціна була встановлена Постановою Кабінету міністрів України № 632 від 31 травня 2024 року. Згідно з нею уряд встановлював фіксовану ціну на електроенергію в 4,32 грн за 1 кВт/год до 30 квітня 2025 року.

Утім, навіть за такої ціни можна заощадити ваші гроші. Так, у лютому Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про тарифи на світло в опалювальний сезон. Згідно з документом за базової ставки в 4,32 гривні за кіловат-годину на перші 2000 кВт/год щомісяця діятиме пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт-год — незалежно від загального обсягу споживання.

Раніше цей тариф застосовувався тільки за умови, що місячне споживання не перевищувало 2000 кВт/год. У разі перевищення цього ліміту в попередній редакції нормативного акту весь обсяг електроенергії оплачується за вищою ставкою.

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Однак важливо зазначити, що постанова поширюється тільки на житлові приміщення з електроопалювальними установками та негазифіковані будинки.

Як писали «ФАКТИ», у 2025-му році в Україні можуть подорожчати такі комунальні послуги, як утримання та ремонт житла, водопостачання та водовідведення, прибирання сміття, послуги з управління багатоквартирними будинками та електроенергія.

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