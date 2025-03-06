Екстренера «Шахтаря» надовго відсторонили від футболу: до чого тут його дружина-українка (відео)

Колишнього головного тренера донецького «Шахтаря» португалця Паулу Фонсеку, який після відходу з «Мілана» очолив у січні 2025-го «Ліон», у день його 52-річчя дискваліфіковано на дев'ять місяців за фізичний вплив на арбітра, повідомляє L'Equipe.

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Інцидент стався наприкінці матчу 24-го туру чемпіонату Франції з «Брестом» (2:1). На 93-й хвилині рефері Бенуа Мійо отримав від VAR сигнал для перевірки можливого пенальті у ворота «Ліона». 11-метровий удар у результаті призначено не було, але португалець емоційно звернувся до судді. Служитель Феміди показав португальцю червону картку, після чого Фонсека кивнув головою в бік голови рефері.

Таке суворе покарання для тренера діятиме до 30 листопада. Крім того, Фонсека до 15 вересня не зможе входити в роздягальню своєї команди, а також тунель, що веде на поле, і прилеглі зони до, під час і після матчів.

За даними Le Progrès, зрив Фонсеки може бути пов'язаний із особистими проблемами фахівця. Виданню вдалося поспілкуватися з людиною, яка близько знає португальського тренера. Джерело газети заявило, що португалець перебуває в не дуже хорошому психологічному стані. «Його сімейні справи і поточна геополітична ситуація завдали йому сильного стресу. Перед грою він виглядав вкрай похмурим» , — повідомив знайомий Фонсеки.

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Як відомо, Паулу одружений з українкою Катериною Остроушко (колишнім прессекретарем Ріната Ахметова). Разом із дітьми вона залишилася в Італії навіть після звільнення чоловіка з «Мілана». Деякі родичі жінки все ще перебувають на території України, до того ж, пара була «приголомшена» окремими політичними рішеннями президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека очолював «Шахтар» у 2016—2019 роках, по три рази вигравши з командою чемпіонат та Кубок України, а також здобувши національний Суперкубок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок Паулу Фонсеки обнесли на 100 тисяч євро.

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Фото ФК «Ліон»

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