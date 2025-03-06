Пенсії у 10 тисяч гривень: якими повинні бути стаж та зарплата

В Мінсоцполітики стверджують, що після пенсійної реформи у липні розмір заробітної плати не матиме великого значення для величини нарахованої пенсії. В той же час українці знають, що у разі проведення реформи вона почне діяти тільки у наступному році.



І ті, хто буде виходити на пенсію до кінця поточного року, хотіли б дізнатись, як можна легально збільшити майбутні виплати хоча б, скажімо, до 10 тисяч гривень, адже їхні літні родичі отримують зараз набагато менше. Виявляється, відповідь на подібне питання прописані у законі № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Згідно діючого поки що закону, розмір нарахованої пенсії залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу. Також зважають на середню зарплату в країні, використовуючи середній показник за три роки, що передують року виходу на заслужений відпочинок.

Тому, знаючи правила та формулу розрахунку пенсії за віком, можна дізнатись, скільки необхідно мати стажу та офіційної заробітної плати, щоб отримувати пенсію у 10 тис. грн.

Формула розрахунку пенсії = СЗП x ІКЗ x КС, де показники:

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СЗП — середня зарплата в країні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС — коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).

Які вимоги до стажу та зарплати для пенсії у 10 тис. грн

Для отримання пенсії у 10 тисяч грн необхідно мати високий офіційний дохід (фактично удвічі більший за середній) і стаж у щонайменше 33−35 років.

Приклад розрахунку пенсії у 10 тис. грн:

1. Середня зарплатня в країні: умовно — 15 тис. грн.

2. Індивідуальний коефіцієнт зарплати (якщо офіційний дохід був удвічі більший за рівень середньої зарплати) — 2.

3. Коефіцієнт стажу (КС): 15 тис. грн x2 x КС (КС = 0,33) = 10 тис. грн.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, хто після березневої індексації пенсій буде отримувати на 1500 грн більше.

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